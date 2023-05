In vista dell'Euroderby, l'ex portiere del Chievo Stefano Sorrentino mette a confronto per Sport Mediaset i due protagonisti tra i pali, ovvero Mike Maignan e André Onana. A proposito del camerunese dell'Inter, Sorrentino afferma: "Fortissimo tra i pali, comanda molto bene la difesa e questo è importante. Il mio voto per lui è 9, mentre a Maignan do 9,5".