"Mi sono integrato subito in Italia, già dalla mia prima volta a San Siro. Sono contento di far parte di un grande club come l'Inter". Lo ha detto Yann Sommer, parlando a DAZN, a margine del 'Gran Gala del Calcio AIC', andato in scena ieri sera a Milano.

Ti era mai capitato di lavorare con un allenatore visionario come Inzaghi?

"Mi piace tanto lavorare con lui, è un allenatore fortissimo da tutti i punti di vista. E' importante avere un allenatore che vuole sempre di più. Mi piace tanto giocare con i piedi, è nel mio stile".