L'Inter piega il Salisburgo 1-0 grazie al colpo di coda di Lautaro Martinez, glaciale dal dischetto, e vola agli ottavi di finale di Champions League a braccetto con la Real Sociedad, con la quale si giocherà il primo posto nelle ultime due giornate del girone. A margine della gara della Red Bull Arena, è Yann Somer il primo nerazzurro a soffermarsi ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita difficile, avevamo pochi spazi. La chiave è stata difenderci bene, vincere i duelli. Ci sono state poche occasioni, ma le abbiamo sfruttate bene".

Ti aspettavi di iniziare così bene?

"Non ci ho pensato tanto prima di venire qua, abbiamo lavorato per curare ogni dettaglio. Ora mi sto prendendo belle soddisfazioni, ma pensiamo alle prossime partite. Sono contento di fare parte di questo grande club. Mi sento bene, l'importante è rimanere compatti come squadra, comunicare tra di noi".