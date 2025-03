Nel post-partita di DAZN ha parlato in casa nerazzurra Yann Sommer, decisivo nel finale per difendere la vittoria interista: "Era importante vincere, siamo contenti per il primo tempo, abbiamo controllato totalmente la partita. Nella ripresa è mancato qualcosa, ma siamo comunque contenti di aver portato a casa la vittoria. Le due parate nel finale? Era importante chiudere l'angolo a Solet perché non aveva altre opzioni di tiro. Alla fine conta la vittoria, sono felice di aver contribuito con le parate".

Che cosa significa per voi ottenere questa vittoria in questo momento cruciale?

"Condivido, era molto importante vincere in questa situazione. Tutte le sfide sono importanti, nella ripresa abbiamo visto quanto fosse determinante portarla a casa".