"La Juventus non ha potuto giocarsela alla pari con l'Inter, ma credo che la squadra possa soltanto crescere". Ne è sicuro Momo Sissoko che a Radio Bianconera commenta la stagione fatta dalla sua ex Juventus, squadra che a suo avviso "quest'anno non era pronta per affrontare i nerazzurri perché la rosa dei bianconeri è buona, ma mancano quei fuoriclasse che ti fanno fare il salto di qualità. In questo senso mi auguro che dal mercato possa arrivare qualche giocatore di livello".