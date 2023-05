Jannik Sinner, tennista numero 8 al mondo nella classifica ATP, vuole un Milan "aggressivo" come il sui "stile di gioco in campo" stasera nell'attesissimo euroderby contro l'Inter. "Bisogna assistere Leao, che è un grande giocatore e spero che recuperi - le sue parole a La Repubblica -. Però, a questo livello, ogni giocatore in campo è fantastico, e per me sei tu che devi essere. focalizzato sul tuo gioco al 100%".

L'avversario, però, va tenuto in forte considerazione perché può creare dei fastidi: "Ogni giocatore dell'Inter può cambiare il corso del match. Quello che serve è avere uno di quei momenti top. E Lautaro e Lukaku possono fare cose incredibili in qualsiasi momento".