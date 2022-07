In mezzo alla miriade di impegni sportivi sui campi di tennis di tutto il mondo, dove sta brillando come una nuova stella del circuito, Jannik Sinner ha avuto tempo anche di dare un'occhiata alle evoluzioni del mercato del Milan, sua squadra del cuore: "Mi limito a dire che sarà un bel campionato: all’Inter è tornato Lukaku, la Roma si è presa Dybala, ma anche noi stiamo per rinforzarci. Ci sarà da divertirsi… Tranne che per Vagnozzi (suo allenatore, ndr) che è interista (ride, ndr)...", le sue parole alla Gazzetta dello Sport.