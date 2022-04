"Arrivato dall'Atletico Madrid nell'estate del 1997, ha indossato la maglia nerazzurra per due stagioni, entrando nel cuore dei tifosi interisti grazie alla propria grinta e determinazione". Così l'Inter omaggia il Cholo Diego Simeone, che in nerazzurro ha segnato 14 reti in 85 presenze, dando un contributo determinante per la conquista della Coppa Uefa 1998. "Da parte di FC Internazionale Milano e Inter Forever, tanti auguri al Cholo Diego Simeone che compie oggi 52 anni" si legge su Inter.it.