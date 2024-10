Andres Iniesta, leggenda del Barcellona e della Nazionale spagnola, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato all'età di 40 anni. Lo ha fatto davanti a una platea di 450 ospiti - tra cui il presidente blaugrana Joan Laporta, il ds Deco ed alcuni ex compagni di squadra come Piqué, Sergi Roberto, Sergi Samper e Bartra - cominciando a parlare con evidente emozione nel ripensare a una carriera iconica: "Non avrei mai pensato che questo giorno sarebbe arrivato - ha detto l'ex numero 8 dei catalani -. Non l'avevo mai immaginato. Sì, tutte queste lacrime che abbiamo versato in questi giorni, sono di emozione, di orgoglio. Non sono lacrime di tristezza. Sono lacrime di quel bambino di Fuentealbilla, che aveva il sogno di diventare un calciatore e ci siamo riusciti dopo tanto lavoro, sacrificio... di non arrendersi mai, valori essenziali nella mia vita. Sono molto orgoglioso di questa strada, con tutte le persone che mi hanno accompagnato".