Lega Serie A aderisce con entusiasmo fin dalla sua creazione al Progetto #BeActive, giunto ormai alla nona edizione e organizzato dalla Commissione Europea in 40 Paesi per promuovere a tutti i livelli il beneficio della pratica sportiva per tutti, nel segno dell’inclusione, della partecipazione, della coesione sociale, dell’innovazione.

Quest’anno, in occasione della sesta Giornata del Campionato di Serie A TIM, in programma dal 26 al 28 settembre 2023, in tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell'iniziativa e una grafica televisiva dedicata andrà in onda, in Italia e all’estero, al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani. Nel post gara, allenatori e calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito apporranno sul petto l’adesivo della campagna, mentre sul sito ufficiale e sui canali social della Lega Serie A saranno pubblicati messaggi di sensibilizzazione, al fine di incoraggiare tutte le persone a condurre e praticare una vita sana e attiva.

La Settimana Europea dello Sport (EWoS. “European Week of Sports”) coinvolge ogni anno in Europa decine di milioni di persone tra cittadini, famiglie, bambini, adolescenti e atleti in 40 Paesi Europei. Lo scopo è di sottolineare la centralità dello Sport come elemento fondamentale nella crescita individuale, la salute e il benessere sociale. Partecipazione, Inclusione e Coesione, Innovazione sono le tematiche che caratterizzano l’edizione di quest’anno. EWOS 2023 vede protagonisti le Federazioni Sportive, le principali Leghe Sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite, Palestre, Circoli Sportivi, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, i Comuni e le loro amministrazioni. Essi contribuiscono non solo sostenendo la campagna, ma anche attivando centinaia di eventi sportivi sul territorio nel nome di #BeActive (lo slogan ufficiale), generando così un programma intenso e articolato, consultabile sulla sezione web https://www.sportesalute.eu/beactive/calendario-eventi.html

La settimana culminante, da sabato 23 settembre a sabato 30, è caratterizzata dal Main Event, in programma a Roma nel suggestivo Parco del Foro Italico, dove sarà attivo il #BeActiveMultiSportVillage, un’area di oltre 7.000 m2 con una vasta quantità di attività sportive gratuite e per tutte le età. Lunedì 25 settembre, il villaggio sarà interamente dedicato alle scuole, anche grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. Altro evento di spicco del progetto è la #BeActiveNight, la notte dello Sport, che caratterizzerà la notte di sabato 23 settembre e verrà celebrata in simultanea in tutta Europa attraverso centinaia di eventi sportivi aperti a tutti.