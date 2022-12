In vista dell'assemblea di Lega Serie A convocata per giovedì 15 dicembre a Milano, è stato modificato l'ordine del giorno con un'integrazione. Tra i temi che saranno trattati nella riunione, ci saranno anche le offerte per la Supercoppa italiana in programma mercoledì 18 gennaio a Riyad tra Milan e Inter. L'assemblea è convocata alle ore 09.15 in prima battuta e, occorrendo, alle ore 11.15 in seconda convocazione.