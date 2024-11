La Serie A converge sul nome di Ezio Simonelli come nome per il nuovo presidente di Lega. È quanto appreso da Calcio e Finanza dopo una riunione odierna della larga maggioranza dei club, a cui è seguita poi l’assemblea che ha portato alla decisione di anticipare la prima assemblea elettiva al prossimo 9 dicembre. Sarebbero 15 le società pronte a esprimere la propria preferenza per il commercialista maceratese amico di Adriano Galliani, tra le quali anche l'Inter. Tra le altre cariche, Simonelli è anche Console Onorario del Canada in Italia.