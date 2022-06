Nella 7ª, 15ª e 27ª giornata di Serie A, che precedono le soste per le nazionali, così come nella 3ª, 13ª e 32ª giornata, che precedono turni infrasettimanali, il posticipo del lunedì alle ore 20.45 può essere sostituito da un anticipo il venerdì alle ore 20.45.

La seconda giornata si disputa domenica 21 agosto alle 20.45 (due partite), con due anticipi sabato alle 18.30 e due sabato alle 20.45, due anticipi domenica alle 18.30, un posticipo lunedì alle 18.30 e uno lunedì alle 20.45.

La terza giornata si disputa domenica 28 agosto alle 20.45 (due partite), con un anticipo venerdì alle 18.30 e uno venerdì alle 20.45, due anticipi sabato alle 18.30 e due sabato alle 20.45 e due anticipi domenica alle 18.30.

La 16ª giornata si disputa mercoledì 4 gennaio con due partite alle 12.30, due alle 14.30, due alle 16.30, due alle 18.30 e due alle 20.45. Stesso programma per la 29ª, sabato 8 aprile.

La penultima giornata si disputa domenica 28 maggio alle 20.45 (due partite), con un anticipo venerdì alle 18.30 e uno venerdì alle 20.45, due anticipi sabato alle 18.30 e due sabato alle 20.45 e due anticipi domenica alle 18.30.

L’ultima giornata si gioca domenica 4 giugno 2023, con inizio alle ore 20.45 in contemporanea. Tuttavia, in conformità al regolamento della Lega Serie A, le dieci partite potranno essere disputate in più blocchi nel caso in cui non si renda necessaria la contestualità di tutte le gare.