Il quotidiano La Stampa ha pubblicato i dati relativi agli ascolti della Serie A per la stagione 2021-2022. Numeri che risultano poco lusinghieri per DAZN, detentrice del principale pacchetto dei diritti tv: come riporta il quotidiano, secondo Auditel, la Serie A ha perso il 30% degli ascolti, mentre la piattaforma ott ha perso ben 70 milioni di telespettatori rispetto a quelli che hanno visto il campionato tranite l'emittente di Comcast nella stagione 2020-2021. La tv satellitare, dal canto sui, ha assorbito il colpo della perdita dell’esclusiva, recuperando però il margine con la diminuzione dei costi operativi.