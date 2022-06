La Dacia Arena di Udine vince il Most Valuable Field della stagione 2021-2022 di Serie A. Durante la stagione agonistica appena conclusa i terreni di gioco del campionato italiano sono stati per la prima volta giudicati al termine di ogni giornata in base alla resa tecnica e prestazionale, nonché estetica, al fine di assegnare il MOST VALUABLE FIELD della stagione.