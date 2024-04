Va all'interista Alessandro Bastoni il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di marzo, con la sua card Player Of The Month ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EA SPORTS FC™ 24. La consegna del trofeo, rende noto la Lega Serie A, avverrà nel pre-partita di Inter-Cagliari, in programma a San Siro domenica 14 aprile 2024 alle ore 20.45.

"Alessandro Bastoni è risultato il più votato dai tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, superando campioni del calibro di Barella (Inter), Kvaratskhelia (Napoli), Leao (Milan), Calafiori (Bologna), Koopmeiners (Atalanta) - si legge nel comunicato -. La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 27ª alla 30ª della Serie A TIM 2023/2024".

"Alessandro Bastoni è già un Top Player a livello internazionale e colonna della Nazionale nonostante la giovane età - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Perno fondamentale della difesa dell’Inter, fino a questo momento la meno battuta del campionato, è stato capace di fornire tre assist in tre partite nel solo mese di marzo dimostrandosi determinante anche in fase di impostazione. Difensore moderno, capace di coniugare le abilità in marcatura con qualità tecniche da centrocampista. Per tutte queste argomentazioni Bastoni è stato votato dai tifosi della Serie A come il miglior giocatore del mese di marzo".

Due assists e un clean sheet a Marzo!



Congratulazioni a Bastoni per il suo @EASPORTSFC Player of the Month #FC24 @easportsfcit — Lega Serie A (@SerieA) April 12, 2024

