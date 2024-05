L'AIA ha comunicato gli arbitri della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Per la passerella del Bentegodi tra l’Hellas Verona salvo e l’Inter campione d’Italia, partita in programma domenica alle 20.45, è stato designato Luca Zufferli della sezione di Udine, alla prima direzione in carriera coi nerazzurri in campo. Il fischietto friulano avrà come assistenti Bottegoni e Lombardo, con Camplone quarto uomo. La sala VAR è stata affidata a Paolo Valeri con Miele nelle vesti di vice.

Ecco il quadro completo:

CAGLIARI – FIORENTINA Giovedì 23/05 h.20.45

PRONTERA

PRETI – MINIUTTI

IV: GIUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MAGGIONI

GENOA – BOLOGNA Venerdì 24/05 h.20.45

SANTORO

CIPRIANI – CEOLIN

IV: BONACINA

VAR: SERRA

AVAR: CHIFFI

JUVENTUS – MONZA Sabato 25/05 h.18.00

FERRIERI CAPUTI

CECCONI – BERCIGLI

IV: BARONI

VAR: PATERNA

AVAR: MIELE

MILAN – SALERNITANA Sabato 25/05 h.20.45

DI MARCO

LIBERTI – VALERIANI

IV: FABBRI

VAR: NASCA

AVAR: MARINI

ATALANTA – TORINO h. 18.00

SOZZA

ROSSI M. – GALETTO

IV: PERENZONI

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

NAPOLI – LECCE h. 18.00

DIONISI

PERROTTI – CAVALLINA

IV: GUALTIERI

VAR: MARINI

AVAR: MUTO

EMPOLI – ROMA h. 20.45

MASSA

TEGONI – ROSSI L.

IV: RAPUANO

VAR: AURELIANO

AVAR: ABISSO

FROSINONE – UDINESE h. 20.45

DOVERI

ALASSIO – COLAROSSI

IV: MARESCA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

H. VERONA – INTER h. 20.45

ZUFFERLI

BOTTEGONI – LOMBARDO

IV: CAMPLONE

VAR: VALERI

AVAR: MIELE