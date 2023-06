Sarà il nuovo Puma Orbita il pallone ufficiale della Serie A Tim per la stagione 2023/2024. L'ufficialità è arrivata dai canali social della Lega, con un video di presentazione che vede coinvolti Olivier Giroud e l'interista Alessandro Bastoni.

Play it like the greats



Il nuovo PUMA ORBITA.

Ecco il nuovo pallone ufficiale della #SerieATIM 2023/2024. @pumafootball #PUMAOrbita pic.twitter.com/XA7LG7Ezwf