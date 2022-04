Anche Aldo Serena ha parlato alla Gazzetta dello Sport della lotta scudetto. "In questo momento dico Milan e non solo per il vantaggio dei punti in classifica, ma perché ultimamente ha dimostrato di saper vincere anche le partite sporche, risicate. Significa che hanno la convinzione giusta - spiega l'ex ariete nerazzurro -. La lotta scudetto sarà combattuta fino alla fine, non vedo una squadra, neppure il Milan, capace di staccare le altre. Anche perché il Napoli resta lì, agganciato alla vetta. Non sarà una corsa solitaria, ma una battaglia sportiva avvincente fino all’ultima giornata".