Raggiunto da Sky Sport, anche Aldo Serena ha espresso il suo ricordo di Andreas Brehme: "Veniva spesso a passare le vacanze qui, aveva preso casa a Bardolino. Aveva la possibilità di pescarti a 50-60 metri con una precisione unica, il fatto che sapesse giocare con entrambi i piedi era una situazione difficile da fermare per gli altri. Mi ricordo il primo giorno di ritiro a Varese con lui e Lothar Matthaus; io non parlavo tedesco, loro non parlavano italiano ma comunque riuscivamo a comunicare. Entrai nella loro camera e vidi che nell'armadio avevano una cassa di bottiglie di birra, e me ne offrirono una. Dovevo dare io il benvenuto a loro, loro lo diedero a me".