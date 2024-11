"Sono in molti che stanno facendo bene, ma la favorita resta l'Inter". Così Leonardo Semplici apre la sua analisi sul campionato italiano, partendo dalle sfide di vertice che vede protagoniste diverse squadre, tra cui i campioni d'Italia, gruppo, a detta dell'allenatore toscano, più accreditato alla vittoria finale. "Per l'esperienza dei suoi calciatori e per la continuità del lavoro fatto con Inzaghi. I nerazzurri però mi sembra siano più concentrati sulla Champions League, magari anche inconsciamente" ha continuato a Tuttomercatoweb.com.

Sempre in Sardegna, anche se per poco, ha avuto Bellanova, ex anche dell'Inter oggi all'Atalanta.

"Si intravedevano le sue qualità. Per come giocavamo noi, con il 3-5-2, lui era l'esterno destro che cercavamo. Nei 2-3 anni successivi è stato bravo a migliorare, meritandosi l'attenzione di squadre importanti e addirittura la convocazione in Nazionale".

Un altro talento è Daniel Maldini. Che giocatore è?

"Con me allo Spezia ha iniziato a giocare con continuità, purtroppo è stato fermato da piccoli infortuni, ma dimostrava già di avere grandi qualità tecniche e fisiche. Mentalmente era già pronto per intraprendere il percorso che ha fatto, davanti può fare tutti i ruoli, ma gioca meglio quando può guardare la porta. In questo periodo sta dimostrando di avere dei valori assoluti".