Inter e Juventus sono le principali candidate alla conquista dello Scudetto 2024. Questo è quanto emerge dall’ultima indagine dell’Osservatorio Scommesse di Lottomatica, che ha analizzato le puntate online relative alla vincente del campionato e non solo. Nelle quote Serie A, Inter e Juventus sono in pole per la vittoria, rispettivamente con il 25,8% e il 21,8% di giocate, davanti ai campioni in carica del Napoli (20,6%). Più indietro il Milan (13,4%), nonostante la partenza sprint e i tanti movimenti in fase di calciomercato.