"A mio modo di vedere, Milan e Juventus partono davanti alle altre, mentre Inter, Roma e Lazio sono un gradino al di sotto". Così il direttore di Sky Sport Fabio Caressa sulla lotta scudetto in Serie A, che si aprirà il prossimo weekend. "Le prime due hanno una base più solida - ha analizzato -. I bianconeri hanno cambiato molto, avranno bisogno di tempo, ma potranno emergere. I rossoneri sono i campioni in carica e con Origi, De Ketelaere e il recupero di Kjaer hanno qualcosa in più".