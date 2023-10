"Inter, Milan e Napoli hanno qualcosa in più rispetto alla Juventus in ottica scudetto". Questo il pensiero di Alessandro Birindelli, ex difensore bianconero ospite a TvPlay: "È vero che i bianconeri non hanno le coppe e tutto ciò potrebbe dargli dei vantaggi, specialmente quando gli impegni diventeranno sempre più fitti. Tutto dipenderà se la Juventus sarà in grado di approfittarne, anche se ritengo che ci sia da risolvere qualche problemino di troppo. Senza infortunati credo che nella corsa alla vittoria finale possa inserirsi".