"Penso che definire mediocre questo campionato sia ingiusto. Credo che comunque il livello non sia stato altissimo, è mancata la Juventus, ci sono state 5-6 squadre che potevano fare sicuramente di più. Mediocre è troppo ma sicuramente il fatto che questo campionato sia stato combattuto non significa che sia stato di qualità e questo campionato ha dimostrato la nostra povertà economica". Così Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio analizza la stagione di Serie A ai titoli di coda. "Snodo fondamentale per la lotta scudetto? Allora per me ci sono stati due momenti fondamentali. Il primo è stato nei mesi settembre e ottobre dove i nerazzurri hanno lasciato nove punti ai rossoneri, basta pensare che l’Inter ha sette punti in meno rispetto all’anno scorso che sono stati persi in quel periodo, naturalmente riconducibili al periodo di adattamento di Simone Inzaghi. Snodo davvero fondamentale è stato il derby dove l’Inter sembrava aver chiuso la pratica e invece poi è stato riaperta".