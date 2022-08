Nel suo intervento su Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha espresso delle perplessità circa le scelte dell’Inter in sede di mercato. “D’altra parte la strategia dell’Inter è quella di cercare un’idea dovunque, in entrata e in uscita. Casadei tornerà da giocatore completo, così come Scamacca, forse Insigne e Bernardeschi. Siamo sempre più un paese per vecchi, ma non posso essere io a lamentarmene vista l’età. Quello che mi chiedo è se è chiaro il sentiero dell’Inter. Non mi rivolgo a Marotta, che queste cose le sa bene. Ma i soldi di Casadei e Pinamonti non vanno a chiudere nessun debito, non c’è niente che si abbassa nelle esigenze dell’Inter. È un intelligente, continuo, chiudere falle che non risolvono. Continueranno ad aprirsi. Conviene? Tanti auguri a Casadei, che presto sarà tutti noi”.