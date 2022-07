Raggiunto dalla Gazzetta dello Sport, l'ex nerazzurro Ezequiel Schelotto si è espresso sul destino ancora incerto di Paulo Dybala: "L'Inter ha di nuovo tanti argentini, io pensavo andasse lì. Lui è un top player, ha fatto bene con Juve e nazionale. Non so quali ragioni ci siano dietro al fatto che non ha ancora una squadra. Se vuole proseguire sulla linea iniziata con la Juve può essere molto utile a Inter e Milan. Chi oggi non vorrebbe un colpo a zero come Paulo? In Argentina si parlava tanto di Lautaro Martinez e Dybala insieme in nerazzurro, sarebbe stato bello anche per l'Argentina che lotta per il Mondiale. Oggi non credo che Dybala possa andare all'Inter, ci sono già tanti attaccanti forti. Ma nel calciomercato non si sa mai".