"Le tre italiane vittoriose in Champions mi piacciono molto". Parole e musica di Paolo Scaroni, intercettato dai media sul red carpet per la festa di Fondazione Milan. Il presidente del Milan giudica positivamente le vittorie europee dei rossoneri, del Napoli e dell'Inter: "Tifo per le italiane in Europa -aggiunge -. Non faccio ripicche italiche. Noi abbiamo bisogno di un calcio italiano che torni protagonista in Europa, a cominciare dal Milan... Mi chiedo se andare o non andare a Londra, perché mi di un po' di ansia".