L'ex attaccante del Milan Dejan Savicevic, oggi presidente della Federcalcio montenegrina, è stato raggiunto a Podgorica da Gianluca Rossi e in un'intervista per il suo canale Youtube ha parlato delle possibilità di bis Scudetto per l'Inter: "Restare in alto è sempre la cosa più difficile, è un problema che abbiamo avuto noi come la Juventus e come anche l'Inter. È molto difficile trovare motivazioni dopo due campionati vinti, però l'Inter resta tra le pretendenti per lo Scudetto. C'è pero una Juve che prende pochi gol, e in Italia vince spesso chi prende meno gol".