Non ci saranno spese pazze durante il mercato di gennaio da parte dei club sauditi, che nella scorsa sessione estiva l'hanno fatta da padrone assieme alle società di Premier League. Ad assicurarlo è Saad Allazeez, CEO della Saudi Pro League: "L'inverno non è un periodo in cui avvengono molti trasferimenti, non pensiamo sarà molto pieno per noi", le sue parole rilasciate al Social Football Summit di Roma. Prima di dribblare l'indiscrezione, già smentita dalla UEFA, secondo cui l'Al Nassr potrebbe partecipare alla Champions League 2024-25: "Non sono a conoscenza di nessuna discussione in merito“.