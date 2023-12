Col suo ingresso in campo, tra traversa centrata e rigore procurato, ha cambiato il volto del match tra Udinese e Sassuolo diventando determinante per la rimonta dei neroverdi. Intervistato da DAZN dopo la partita, Samuele Mulattieri esprime la sua soddisfazione per il pari strappato in extremis: "Partita difficile, era importante riprenderla. La reazione è stata giusta, un segnale importante. Ora dobbiamo pensare già alla prossima contro il Genoa. Sono contento di aver aiutato la squadra. Come mi trovo in Serie A? Il livello si è alzato, cerco di allenarmi bene e aiutare la squadra a portare a casa i tre punti".