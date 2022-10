Intervenuto ai microfoni di Germanijak, il difensore del Sassuolo, Martin Erlic è tornato sulle ultime due gare giocate dalla sua squadra, matches durante i quali è stato costretto a giocare con il freno a mano per via del problema al ginocchio. "Ho avuto un lieve infortunio, una distorsione al tendine del ginocchio. Prima dell'incontro ho insistito per giocare con il Sassuolo contro l'Udinese, ma il giorno della partita abbiamo deciso di non rischiare. In accordo con i membri dello staff della Nazionale, sono arrivato e ho fatto un controllo. Avevo voglia di venire a Zagabria indipendentemente dall'infortunio. Significa molto essere nella cerchia dei membri della nazionale, creare un'atmosfera, conoscere meglio i propri compagni di squadra. Non ho giocato tutti i minuti delle partite con Salernitana e Inter d'accordo con l'allenatore. Inutile forzarlo, piano piano mi sto rimettendo in forma e andrà tutto bene".