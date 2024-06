Finisce l’era Moratti in Saras. Come comunicato dalla società petrolifera in una nota stampa, quest’oggi si è svolto il Consiglio di Amministrazione che ha certificato il passaggio delle quote dalla famiglia dell’ex presidente dell’Inter a Vitol, colosso olandese del settore con sede a Ginevra, attraverso la società veicolo Varas.

"Il Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A. è stato informato che, in data odierna, Varas S.p.A. , società veicolo indirettamente controllata da Vitol B.V. (“Vitol”) tramite Varas Holding S.p.A., ha completato l’acquisto dell’intera partecipazione detenuta da Massimo Moratti S.a.p.A., Angel Capital Management S.p.A. e Stella Holding S.p.A. (collettivamente la “Famiglia Moratti”) nella Società pari al 35,019% del capitale sociale, in esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto e comunicato al mercato in data 11 febbraio 2024. Pertanto, Vitol detiene ora, direttamente e indirettamente tramite Varas, il 45,48% del capitale sociale della Società", si legge nel comunicato ufficiale. Nel quale sono riportate in calce anche le parole di Moratti: "Per me, i miei figli, i miei nipoti e la mia famiglia è un momento carico di emozioni legato alla felice, lunga storia assieme, ma che viviamo con la certezza che l'ingresso di un protagonista primario del settore energetico come Vitol garantirà alla Società, ai dipendenti e alla comunità locale un grande futuro".