Alexis Sánchez si è unito alla Nazionale cilena, radunata a Parma per le partite dei prossimi giorni contro Albania e Francia, le prime di Ricardo Gareca come nuovo commissario tecnico della Roja. Sanchez, per il quale si profila il ruolo da capitano della selezione, è stato visto arrivare al ritiro sorridendo e salutando i cronisti presenti presentandosi con una battuta: “È qui, vero? ”, ha dichiarato l'attaccante dell'Inter indicando l'ingresso.