Curiosa statistica evidenziata dai profili social di Cronache di spogliatoio. Con la rete di ieri all'Empoli, infatti, Alexis Sanchez è diventato il primo calciatore della Serie A a segnare almeno una rete dal venerdì santo (Spezia-Inter 2022) a Pasquetta (quello di ieri) passando per il sabato santo (Udinese-Juventus 2010). A Pasqua, come noto, in Italia non si gioca...