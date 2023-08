I tifosi dell'Inter, almeno via social, sembrano già essersi schierato: dentro Alexis Sanchez, fuori El Tucu Correa. L'approvazione dei tifosi nerazzurri arriva in merito al ritorno dell'attaccante cileno, che - come riportato da Gazzetta.it - appare ormai l'unica opzione per rimodellare definitivamente l'attacco anche dopo le dichiarazioni d'apertura al rientro in Italia del Nino Maravilla di Beppe Marotta. E allora via con i commenti social, che diventano striscioni digitali anche se totalmente personali dei tifosi e che vedono la maggior parte schierarsi dalla parte del cileno e soprattutto contro la permanenza dell'ex Lazio.

Paradossalmente sembra essere questo il nodo centrale della questione: meglio un giocatore dalle indubbie garanzie in quanto a esperienza, qualità e tenacia che un fantasma inespressivo come Correa. Il campo e il tempo daranno la loro valutazione, ma ormai i tifosi interisti sembrano essersi schierati dalla parte di Marotta e della dirigenza: El Nino è la soluzione più adatta.