Non solo nuovo impianto sportivo, quello che riguarda il quartiere San Siro è un progetto a tuttotondo che vedrebbe una trasformazione dell'area circostante al Meazza. capitolo stadio. La riqualificazione non si limiterebbe esclusivamente alla nuova casa di Inter e Milan, ma anche al rilancio dell'ex Ippodromo, e la ristrutturazione delle ex scuderie De Montiel, opera di riqualificazione che dovrebbe concludersi nel 2023, che prevede la realizzazione di due complessi residenziali di 22mila mq con scadenza nel 2025. A renderlo noto è MF-Milano Finanza che spiega l'importanza del verde, fulcro centrale del progetto. "Infine, tra i vari progetti ai piedi dello stadio di San Siro, - si legge - Hines, già al lavoro per ridisegnare l’ex area Falck a Sesto San Giovanni, realizzerà entro la fine del 2025, negli oltre 130mila metri quadrati dell’ex trotto, un complesso residenziale di 1.400 appartamenti inserito in un parco di 50mila metri quadrati".