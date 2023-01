San Siro freme per il ritorno alla Serie A che per l'Inter andrà finalmente in scena tra pochissimo: tutto pronto al Meazza per la ripresa del campionato dopo la pausa per il Mondiale, prima uscita del 2023 che mette a confronto la squadra di Inzaghi contro la prima della classe, ovvero il Napoli di Luciano Spalletti. Si riaccendono dunque le luci della Scala del Calcio, già in fase di riempimento da parte della folla di tifosi che anche questa sera ha fatto registrare al club di Viale della Liberazione il sold out. Tutto pronto anche negli spogliatoi, allestito dalle divise ufficiali con le quali i meneghini scenderanno in campo contro i partenopei, divise che come da pronostico prevedono la prima maglia con tanto di canoniche strisce nerazzurre.