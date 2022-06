Lo scontro tra l’accoppiata Inter-Milan e il Comune di Milano su San Siro si arricchisce di un nuovo capitolo: il mancato sconto sull’affitto del Meazza durante la pandemia. L’ultimo braccio di ferro – racconta l’edizione milanese del Corriere della Sera – riguarda il pagamento del canone di concessione dello stadio per gli anni 2019/20 e 2020/21, quelle segnate dall'emergenza Covid e dalle relative restrizioni. Da contratto, la cifra che le squadre avrebbero dovuto versare a Palazzo Marino era di 9,4 milioni di euro sia per il 2019/20 sia per il 2020/21 (con la possibilità di dare cash una parte e il resto, fino al 53%, in lavori di manutenzione dell’impianto); visti i lunghi periodi di chiusura dello stadio agli spettatori, i due club avevano deciso di fare ricorso a un articolo della convenzione che prevede una riduzione proporzionale del canone di concessione in caso lo stadio non sia pienamente fruibile qualora dipenda da cause di forza maggiore e non dal concessionario.