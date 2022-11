Inter e Milan, e non solo, ora hanno fretta e vogliono discutere lo studio di fattibilità sul futuro di San Siro in Consiglio comunale il prima possibile. Ieri, però, secondo quanto riportato da La Repubblica, durante una Commissione convocata ad hoc in cui il coordinatore del dibattito pubblico Andrea Pillon ha illustrato la sua relazione conclusiva, diversi consiglieri sono intervenuti per ribadire la loro contrarietà al nuovo impianto. Un fronte che si allarga ora a nove elementi, visto che i è aggiunto Gabriele Rabaiotti, capogruppo della lista Sala. La stessa che ha chiesto quanto prima il passaggio del discorso a Palazzo Marino: "Il dibattito pubblico ha dato evidenza ad un fatto per me incontrovertibile e cioè l'impossibilità di avallare il progetto presentato dalle squadre. È ora perciò che il Consiglio si prenda in carico la questione", le parole del rappresentante Enrico Fedrighini.