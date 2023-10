Questo pomeriggio alle ore 15:30 il sindaco di Milano Beppe Sala prenderà parte alla Commissione consiliare quadrigiunta Rigenerazione urbana, Mobilità-Ambiente-Verde e Animali, Sport-Turismo-Politiche giovanili-Politiche per il benessere e Olimpiadi-Paralimpiadi Milano Cortina 2026, che si terrà in Aula consiliare e avrà come oggetto gli aggiornamenti sulla questione San Siro. Lo rende noto il Comune di Milano con un comunicato sul sito ufficiale.