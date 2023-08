La prospettiva di vedere Inter e Milan lasciare San Siro preoccupa gli abitanti del quartiere riuniti nel Comitato Sì San Siro. Come riporta il quotidiano Il Giornale, nel corso di un incontro avvenuto ieri il portavoce Nicola Pelosi ha dichiarato in merito: "Mi è stata tolta la parola perché ho espresso l’opinione di chi è sempre stato a favore del progetto nuovo stadio che sicuramente avrebbe riqualificato tutta l’area.

Oggi dobbiamo dire grazie ai Fedrighini, ai Monguzzi (capogruppo di Europa Verde), ai Giungi (consigliere Pd) che da subito si sono schierati contro il progetto per accontentare i versanti ambientalisti che oggi, per primi, hanno manifestato grande preoccupazione per i concerti che si sono svolti negli ippodromi della Maura e del Galoppo. Ma ce ne sono stati 19 anche a San Siro e se le squadre andranno via da Milano aumenteranno esponenzialmente, e da aprile a ottobre. A livello di traffico e impatto acustico sono molto peggio delle partite".