Walter Samuel oggi spegne 47 candeline. Una ricorrenza che l'Inter non poteva che celebrare con il classico messaggio d'auguri: " Il 23 marzo 1978 nasceva in Argentina un difensore destinato a diventare una colonna portante dell'Inter - si legge sul sito del club -. Walter Samuel, soprannominato "The Wall" per la sua impenetrabilità difensiva, ha vestito la maglia nerazzurra dal 2005 al 2014, collezionando 236 presenze e segnando 17 gol, molti dei quali decisivi. La sua grinta, l'intelligenza tattica e la leadership silenziosa lo hanno reso un beniamino dei tifosi. Con l'Inter, Samuel ha conquistato 5 Scudetti, 4 Supercoppe Italiane, 3 Coppe Italia, una Champions League e un Mondiale per Club, contribuendo in modo determinante al leggendario Triplete del 2010. Indimenticabile il suo gol nel derby del 2012, che ha regalato una vittoria memorabile ai nerazzurri. La sua carriera è un esempio di dedizione e passione, valori che incarnano perfettamente lo spirito interista. Tanti auguri a Walter Samuel da FC Internazionale Milano e da tutti i tifosi".