Giornata speciale oggi per l'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic, che dopo l'allenamento mattutino della sua squadra si è fermato a Bogliasco per assistere alla partita tra la Primavera blucerchiata e l’Inter. Occasione, tra l'altro, per riabbracciare il figlio Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 dell'Under 19 nerazzurra. I due si sono salutati anche prima del match, così come accaduto con l’amico Cristian Chivu.