Il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport dopo la vittoria del fine settimana nel derby di Genova, fondamentale in chiave salvezza. "Dobbiamo guardare a noi stessi, per un po' ci siamo adagiati sulle sconfitte altrui. Non abbiamo bisogno di tanti punti, ma sabato ho visto una squadra determinata che voleva vincere e ha combattuto - ha detto Lanna -. Mi è sembrato un cambio di atteggiamento importante. Con questa mentalità qualche punto arriverà. La partita è stata ricca di emozioni. Ci siamo presi tutti una domenica di meritato relax, ma già da oggi si torna a lavorare perché non vorremmo arrivare all'ultima a dover far punti a Milano, potrebbe essere complesso. Le prossime due saranno fondamentali. Prima arriverà la salvezza e prima anche la cessione del club potrebbe avere un'accelerata.