A un gazebo della Lega a Milano, il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è tornato a lamentare i ritardi dell'amministrazione comunale di Milano in merito allo stadio: “Da milanese e tifoso credo che a causa delle indecisioni del Comune abbiamo perso 4 anni, tornando esattamente punto a capo. Mi auguro che le società scelgano bene e in fretta perché c’è bisogno di stadi più moderni e sicuri“.

Salvini ha poi aggiunto: “È un peccato che dopo 4 anni la città del fare sia ancora ferma. Per me possono farlo dove vogliono – San Donato, Rozzano, Sesto San Giovanni o anche al fianco di San Siro -, basta che si faccia. In tutto il mondo si fanno stadi nuovi, a Milano no perché c’è tizio che dice no e caio che dice bah".