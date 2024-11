"Il nuovo stadio di Milano? Io mi auguro che si faccia, perché per i no del Comune abbiamo perso 4 anni". È il pensiero del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, raggiunto dalla stampa a margine dell’inaugurazione di Eicma 2024 alla Fiera di Milano a Rho: "Si faccia a San Siro, a San Donato, a Sesto, a Rozzano, un nuovo stadio significa avere più sicurezza, più servizi e più qualità della vita - prosegue -. Mi auguro che non si perdano altri anni come è accaduto. Se poi si fa a San Siro tanto meglio perché si riqualifica anche un quartiere che ne ha bisogno".