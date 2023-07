Giunto in visita a Cagliari, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Cagliari ha parlato di nuove opere nel capoluogo sardo con riferimento anche al nuovo stadio che il club locale attende ormai da anni: “Medierò fra Regione e Comune di Cagliari, ho parlato dell’argomento sia con il governatore Cristian Solinas che col sindaco Paolo Truzzu. Incontrerò anche il presidente Tommaso Giulini, perché il Cagliari ha diritto ad avere uno stadio moderno. Non deve finire come la farsa per lo stadio San Siro a Milano”.