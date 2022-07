Matteo Lovato, nuovo difensore della Salernitana, si è presentato al club granata attraverso i canali ufficiali. Parlando tra le altre cose anche del suo ruolo e della potenziale intesa coi nuovi compagni, quelli già in rosa e anche i nuovi arrivati come Lorenzo Pirola, arrivato in prestito dall'Inter: "Dai più esperti si può sempre imparare, con Pirola possiamo aiutarci a vicenda e migliorare e seguire gli esempi che ci sono in rosa. Nella difesa a tre posso ricoprire tutti i ruoli, preferisco comunque quello al centro. Io sono comunque disponibile in base a dove c'è necessità e a discrezione dell'allenatore. Sono qui per impegnarmi al massimo e sudare la maglia".