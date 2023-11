Il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha presentato così in conferenza stampa la sfida in programma domani contro il Sassuolo: "Che partita mi aspetto? Bradaric e Mazzocchi hanno fatto una grande partita col Napoli, hanno contenuto bene avversari di altissimo livello - ha esordito -. Il Sassuolo? Mi interessa poco in questo momento, so che hanno battuto Inter e Juventus e questo è sufficiente per capire quanto siano forti. Ma io guardo in casa mia, è necessario che la Salernitana faccia una partita di altissimo livello e che torni a casa con tre punti", ha concluso.